Крушение в Эфиопии: кто откажется от "Боинга-737 MAX 8"?
Boeing 737 MAX 8 - один из самых популярных у авиаперевозчиков и имеется в парках многих стран.
Однако авария разбившегося в воскресенье утром "Боинга -737", который летел из Аддис-Абебы в Найроби, возбудила волну недоверия к этому лайнеру.
Причины авиакатастрофы по прежнему неясны, однако известно, что вскоре после взлета пилот воздушного судна сообщил о неких трудностях и запросил разрешения вернуться в Аддис-Абебу.
Все сто пятьдесят семь человек на борту погибли.
За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа Boeing 737 MAX 8.
Пользователи соцсетей говорят о том, что боятся летать на этой модели самолета, и просят авиакомпании поменять забронированные билеты.
Авиакомпании, в свою очередь, успокаивают пассажиров, уверяя, что они абсолютно уверены в безопасности "Боингов", однако Китай уже решил приостановить полеты этого типа самолетов.
О том, что ожидает Boeing 737 MAX 8, размышляет корреспондент Би-би-си Мария Киселева.
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11 марта 2019