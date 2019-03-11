Жечь или перерабатывать: подмосковный мусор и британский опыт
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Жечь или перерабатывать: подмосковный мусор и британский опыт

В социальных сетях снова спорят о мусоре. На этот раз поводом стало экспертное заключение группы экологов, раскритиковавших масштабный проект российского правительства "Чистая страна".

Он предполагает строительство четырех мусоросжигательных заводов в Московской области и одного в Татарстане.

Эти заводы, как считают власти, должны решить проблему подмосковных свалок и улучшить экологические условия.

Однако по мнению экологов, система очистки, которую планируют применять на этих предприятиях, дешевая и неэффективная.

  • 11 марта 2019
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