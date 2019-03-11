Вторая катастрофа Boeing 737 MAX за пять месяцев
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Вторая катастрофа Boeing 737 MAX за пять месяцев

Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в воскресенье. В результате авиакатастрофы погибли все 157 человек, находившихся на борту.

Среди жертв - трое россиян.

Что стало причиной крушения, пока неизвестно. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.

  • 11 марта 2019
Go to next video: В Индонезии разбился "Боинг" с 189 людьми на борту. Видео с места крушения