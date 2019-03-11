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Вторая катастрофа Boeing 737 MAX за пять месяцев
Самолет Ethiopian Airlines потерпел крушение утром в воскресенье. В результате авиакатастрофы погибли все 157 человек, находившихся на борту.
Среди жертв - трое россиян.
Что стало причиной крушения, пока неизвестно. За последние пять месяцев это уже вторая катастрофа Boeing 737 MAX. В октябре 2018 года самолет индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море. Тогда погибли 189 человек.
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11 марта 2019
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