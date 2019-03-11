"Меня насиловал мой приемый отец, Даниэль Ортега"
Media playback is unsupported on your device
Видео

"Меня насиловал Даниэль Ортега". История приемной дочери президента Никарагуа

Зольамерика Нарвес Мурильо обвинила в насилии своего приемного отца президента Никарагуа Даниэля Ортегу еще в 1998 году. Тогда он был лидером Сандинистской революции.

История Мурильо шокировала жителей страны: по ее словам, Ортега сексуально домогался ее, когда она еще была ребенком.

Даниэль Ортега все обвинения отрицал.

В 2001 году суд отказался рассматривать дело Мурильо - у него вышел срок давности.

  • 11 марта 2019
Go to next video: Секс и домогательства: где границы допустимого?