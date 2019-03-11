Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
"Меня насиловал Даниэль Ортега". История приемной дочери президента Никарагуа
Зольамерика Нарвес Мурильо обвинила в насилии своего приемного отца президента Никарагуа Даниэля Ортегу еще в 1998 году. Тогда он был лидером Сандинистской революции.
История Мурильо шокировала жителей страны: по ее словам, Ортега сексуально домогался ее, когда она еще была ребенком.
Даниэль Ортега все обвинения отрицал.
В 2001 году суд отказался рассматривать дело Мурильо - у него вышел срок давности.
-
11 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне