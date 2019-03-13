Пять продуктов, которые исчезнут из-за глобального потепления
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Пять продуктов, которые могуть исчезнуть из-за глобального потепления

Сокращение урожая оливок и кофе - результат изменения климата последних лет. Ученые предупреждают, что уже в следующем столетии из наших холодильников могут исчезнуть любимые продукты, без которых представить нашу повседневную жизнь сейчас непросто.

Рассказываем, какие продукты могут пропасть из нашего обычного рациона совсем скоро.

  • 13 марта 2019
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