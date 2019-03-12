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"Идет война, а вы тут поете": народный хор из Донбасса
Город Золотой в Луганской области Украины находится в 10 км от линии разграничения на контролируемой Киевом территории. Его жители регулярно слышат обстрелы.
Чтобы справиться со страхом и одиночеством, жительницы Золотого организовали хор.
Ансамбль "Золотая надежда" исполняет украинские и российские народные песни.
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12 марта 2019
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