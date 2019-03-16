Брошенная на улице собака обрела новый дом
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Бультерьер, которого хотел забрать Снуп Догг, нашел новый дом. Кому досталась собака?

Бультерьер Снуп оказался на улице перед Рождеством: кадры того, как его вместе с корзинкой оставили на обочине хозяева и уехали, облетели весь интернет.

Собаку приютило Королевское общество по защите животных.

Десятки людей стали предлагать забрать бультерьера к себе, среди них - известный рэпер Снуп Догг.

Кому в итоге достался пес и как он живет сейчас? История спасения Снупа - в нашем видео.

  • 16 марта 2019
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