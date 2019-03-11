ТВ-новости: сколько в России "боингов" такой же модели, как разбившийся в Эфиопии?
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ТВ-новости: сколько в России "Боингов" такой же модели, как разбившийся в Эфиопии?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 11 марта:

  • Аварийная посадка. Ряд стран приостановил полеты "Боингов" 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Есть ли такие самолеты в России и в чем опасность?
  • Дешевые и неэффективные системы. Почему экологи критикуют российские мусоросжигательные заводы и как обстоят дела на Западе?
  • Чей Крым? В апелляционном суде Амстердама слушается спор России и Украины о скифском золоте, музейной коллекции с аннексированного Москвой полуострова.
  • Песни на линии фронта. Как участие в хоре помогает бабушкам на востоке Украины справляться с одиночеством и депрессией.
  • 11 марта 2019
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