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ТВ-новости: сколько в России "Боингов" такой же модели, как разбившийся в Эфиопии?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 11 марта:
- Аварийная посадка. Ряд стран приостановил полеты "Боингов" 737 Max 8 после авиакатастрофы в Эфиопии. Есть ли такие самолеты в России и в чем опасность?
- Дешевые и неэффективные системы. Почему экологи критикуют российские мусоросжигательные заводы и как обстоят дела на Западе?
- Чей Крым? В апелляционном суде Амстердама слушается спор России и Украины о скифском золоте, музейной коллекции с аннексированного Москвой полуострова.
- Песни на линии фронта. Как участие в хоре помогает бабушкам на востоке Украины справляться с одиночеством и депрессией.
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11 марта 2019
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