ТВ-новости: Парламент Британии решает судьбу "брексита"
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ТВ-новости: новая сделка Мэй с ЕС парламенту тоже не нравится

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 12 марта:

  • Трудный развод Лондона и Брюсселя. Сегодня британский парламент повторно голосует по соглашению с ЕС после внесения в документ ряда изменений.
  • 15 миллиардов долларов. Россиянин Михаил Фридман стал самым богатым жителем Лондона по версии Forbes.
  • Утечка личных данных. Создатель всемирной паутины сэр Тим Бернерс-Ли к ее 30-летию рассказал Би-би-си об опасностях, которые грозят интернету.
  • 12 марта 2019
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