Деньги Фридмана - богатство Лондона
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Деньги Фридмана - богатство Лондона

Журнал Forbes назвал российского бизнесмена Михаила Фридмана богатейшим человеком Лондона.

Как пишет издание, из 55 миллиардеров, проживающих в Лондоне, только 20 являются гражданами Великобритании.

В рейтинге городов с наибольшим числом богатейших людей мира Лондон занимает пятое место, а вот Москва вошла в тройку лидеров.

Михаил Фридман - совладелец "Альфа-групп", его состояние оценивается в 15 млрд долларов.

О деньгах россиян в Лондоне и о том, хорошо это или плохо для Великобритании, рассуждает автор книги Moneyland Оливер Булоу.

  • 12 марта 2019
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