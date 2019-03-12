Деньги Фридмана - богатство Лондона

Быть врачом в Кабуле: 22 машины скорой помощи на 5 миллионов человек

В прошлом году в Афганистане погибли более 3800 человек - это рекорд для страны. При этом в Кабуле работают всего 22 машины скорой помощи. Каково это – быть врачом в афганской столице?