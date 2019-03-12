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Деньги Фридмана - богатство Лондона
Журнал Forbes назвал российского бизнесмена Михаила Фридмана богатейшим человеком Лондона.
Как пишет издание, из 55 миллиардеров, проживающих в Лондоне, только 20 являются гражданами Великобритании.
В рейтинге городов с наибольшим числом богатейших людей мира Лондон занимает пятое место, а вот Москва вошла в тройку лидеров.
Михаил Фридман - совладелец "Альфа-групп", его состояние оценивается в 15 млрд долларов.
О деньгах россиян в Лондоне и о том, хорошо это или плохо для Великобритании, рассуждает автор книги Moneyland Оливер Булоу.
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12 марта 2019
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