Киевский социолог: безответная любовь украинцев к россиянам продолжает удивлять
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Киевский социолог - о "безответной любви" украинцев к россиянам

57% украинцев относится к России хорошо или очень хорошо.

Таков результат опроса, который провели Левада-центр совместно с Киевским международным институтом социологии.

Это на десять процентных пунктов больше, чем в прошлом году.

Однако среди россиян прохладное отношение к Украине сохраняется - всего 34% опрошенных заявили о своем позитивном отношении к соседям.

Эти на первый взгляд странные результаты прокомментировал один из авторов исследования, киевский социолог Владимир Паниотто.

  • 12 марта 2019
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