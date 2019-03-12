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Киевский социолог - о "безответной любви" украинцев к россиянам
57% украинцев относится к России хорошо или очень хорошо.
Таков результат опроса, который провели Левада-центр совместно с Киевским международным институтом социологии.
Это на десять процентных пунктов больше, чем в прошлом году.
Однако среди россиян прохладное отношение к Украине сохраняется - всего 34% опрошенных заявили о своем позитивном отношении к соседям.
Эти на первый взгляд странные результаты прокомментировал один из авторов исследования, киевский социолог Владимир Паниотто.
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12 марта 2019
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