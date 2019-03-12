Киевский социолог - о "безответной любви" украинцев к россиянам

"Не бойтесь быть свободными": что молодые люди из России и Украины говорят друг другу

Что у вас общего? Какими будут ваши страны через 20 лет? Что бы вы сказали друг другу сейчас? Мы спросили молодых людей из Украины и России, что они думают друг о друге, своих странах и возможности начать диалог.