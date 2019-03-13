Бывшего казначея Ватикана признали виновным в сексуальных преступлениях
Media playback is unsupported on your device
Видео

Бывшего казначея Ватикана признали виновным в насилии над детьми

Суд в Австралии признал, что кардинал Джордж Пелл совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков в 1996 году. Кардинала приговорили к шести годам тюрьмы. Пелл свою вину не признает и собирается обжаловать приговор.

Джордж Пелл занимал пост казначея Ватикана, а также был советником папы римского. Он стал самым высокопоставленным представителем духовенства, осужденным за преступление такого рода.

  • 13 марта 2019
Go to next video: Американский сенатор рассказала об изнасиловании в армии