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Бывшего казначея Ватикана признали виновным в насилии над детьми
Суд в Австралии признал, что кардинал Джордж Пелл совершил насильственные действия в отношении двух мальчиков в 1996 году. Кардинала приговорили к шести годам тюрьмы. Пелл свою вину не признает и собирается обжаловать приговор.
Джордж Пелл занимал пост казначея Ватикана, а также был советником папы римского. Он стал самым высокопоставленным представителем духовенства, осужденным за преступление такого рода.
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13 марта 2019
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