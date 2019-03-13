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ТВ-новости: очередной решающий день для "брексита" и новый приговор Манафорту
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 13 марта:
- Голосование о "жестком брексите"'. Что будет делать Британия без соглашения с ЕС и возможны ли досрочные выборы из-за политического кризиса?
- Совет Федерации против Госдумы. Сенаторы отклонили запрет на мини-отели в жилых домах. Депутаты обещают преодолеть вето.
- "Пархомбюро" - прекрасный маркетинговый ход". Мы поговорили с одним из соавтором проектов "Диссернет", "Редколлегия" и "Последний адрес" Сергеем Пархоменко об институте репутации в России и законе о фейках.
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13 марта 2019
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