Спор в парламенте до хрипоты: быть ли жесткому "брекситу"
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Спор в парламенте до хрипоты: быть ли жесткому "брекситу"

Большая "брексит"-неделя в Британии продолжится сегодня очередным голосованием в парламенте. На этот раз о том, должна ли Британия выйти из ЕС без соглашения.

Ожидается, что и этот вариант будет отвергнут сегодня палатой общин.

Вчера Тереза Мэй до хрипоты отстаивала свой план выхода из ЕС, однако новый проект соглашения с ЕС, который премьер-министр согласовала с Брюсселем, был отвергнут парламентом.

Теперь уже сама Тереза Мэй будет голосовать против так называемого жесткого "брексита" - выхода из ЕС без соглашения.

О том, на каких условиях предполагается сосуществование Британии и ЕС, если случается обвальный "брексит", рассказывает корреспондент Русской службы Би-би-си Юри Вендик.

  • 13 марта 2019
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