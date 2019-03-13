Цивилизованно закрыть: сколько отпущено хостелам
Совет Федерации отклонил принятый Думой законопроект о хостелах. Он запрещает размещать такие гостиницы в жилых домах. Однако, судя по всему, вступление этого закона в силу - дело времени.
Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко сказала, что людям просто надо дать время "цивилизованно закрыть" бизнес.
У этого законопроекта сложная судьба - его обсуждают с 2016 года. Тогда один из авторов законопроекта депутат Галина Хованская во время его первого чтения в качестве аргумента против хостелов зачитывала жалобы жителей московских и петербургских домов на табачный дым, шум, клопов и тараканов.
Авторы также говорят, что большинство хостелов в жилых помещениях не платят налоги и не получают официальную регистрацию.
Впрочем, бизнес считает, что этот законопроект вынудит владельцев хостелов уйти в подполье.
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13 марта 2019