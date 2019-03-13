Пол Манафорт: приговор за приговором
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Пол Манафорт: приговор за приговором

Судья в Вашингтоне приговорила политтехнолога и бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа к длительному тюремному сроку.

Манафорт признан виновным в сговоре против государства, отмывании денег, даче ложных показаний и нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента - до сотрудничества с Трампом он работал на экс-президента Украины Виктора Януковича.

Неделей раньше его приговорили к почти четырем годам тюрьмы за финансовые махинации.

Наш корреспондент Сергей Горяшко присутствовал на оглашении приговора в федеральном суде в Вашингтоне.

  • 13 марта 2019
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