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Пол Манафорт: приговор за приговором
Судья в Вашингтоне приговорила политтехнолога и бывшего главу предвыборного штаба Дональда Трампа к длительному тюремному сроку.
Манафорт признан виновным в сговоре против государства, отмывании денег, даче ложных показаний и нарушении правил регистрации в качестве иностранного агента - до сотрудничества с Трампом он работал на экс-президента Украины Виктора Януковича.
Неделей раньше его приговорили к почти четырем годам тюрьмы за финансовые махинации.
Наш корреспондент Сергей Горяшко присутствовал на оглашении приговора в федеральном суде в Вашингтоне.
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13 марта 2019
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