Почему стрелок в Крайстчерче выбрал сербскую песню: объясняет корреспондент Би-би-си
Как минимум 49 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче, десятки тяжело ранены. Нападение на мечеть "Аль-Нур" в новозеландском Крайстчерче транслировались в интернете человеком, размещавшим посты онлайн под именем Брентон Таррант.
Таррант, по его собственному признанию, расист, националист и фашист, вдохновлявшийся ультраправыми идеями и поддерживавший связь с радикальными групировками.
В машине он слушал песню на сербском, прославляющую сербских националистов и часто посвящаемую Радовану Караджичу. Вот что рассказывает об этой песне сотрудница Сербской службы Би-би-си Александра Никшич.
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15 марта 2019
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