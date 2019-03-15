Почему стрелок в Крайстчерче выбрал сербскую песню: объясняет корреспондент Би-би-си
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Почему стрелок в Крайстчерче выбрал сербскую песню: объясняет корреспондент Би-би-си

Как минимум 49 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях в новозеландском Крайстчерче, десятки тяжело ранены. Нападение на мечеть "Аль-Нур" в новозеландском Крайстчерче транслировались в интернете человеком, размещавшим посты онлайн под именем Брентон Таррант.

Таррант, по его собственному признанию, расист, националист и фашист, вдохновлявшийся ультраправыми идеями и поддерживавший связь с радикальными групировками.

В машине он слушал песню на сербском, прославляющую сербских националистов и часто посвящаемую Радовану Караджичу. Вот что рассказывает об этой песне сотрудница Сербской службы Би-би-си Александра Никшич.

  • 15 марта 2019
Go to next video: Нападение на мечети в Новой Зеландии: что говорят очевидцы и жители Крайстчерча