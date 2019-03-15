Жительница Крайстчерча: здесь все живут гармонично и мирно
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Жительница Крайстчерча: здесь все живут гармонично и мирно

49 погибших, десятки раненых: таков итог самого кровавого в истории Новой Зеландии нападения на мирных граждан.

В Крайстчерче отменены все мероприятия, закрыты школы и учреждения.

Между тем, как рассказали Русской службе Би-би-си русскоязычные жители этого второго по величине города Новой Зеландии, здесь до сих пор прекрасно уживались представители всех рас и религий.

Поэтому нападение стало для всех полной неожиданностью.

  • 15 марта 2019
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