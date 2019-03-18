Как изменился Крым за пять лет по мнению его жителей
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Как изменился Крым за пять лет под контролем России? Отвечают крымчане

Пять лет назад, 18 марта 2014 года, Крым перешел под контроль России. Тогда, по подсчетам российского ЦИКа, 96,6% голосовавших на референдуме высказались за изменение статуса полуострова и выход из состава Украины.

Что изменилось в Крыму за эти пять лет? Русская служба Би-би-си отправилась на полуостров, чтобы узнать это у жителей пяти крупнейших городов - Феодосии, Ялты, Севастополя, Симферополя и Евпатории.

  • 18 марта 2019
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