Треугольный танец. Танцуют все.

Пархоменко: "Пархомбюро" - прекрасный маркетинговый ход

В интервью Русской службе Би-би-си журналист Сергей Пархоменко рассказал о том, будет ли он теперь выполнять свою работу с оглядкой на закон о наказании за неуважение к власти.