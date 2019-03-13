Пархоменко: "Пархомбюро" - прекрасный маркетинговый ход
Media playback is unsupported on your device
Видео

Пархоменко о законе о неуважении к власти, Диссернете и санкциях

В интервью Русской службе Би-би-си журналист Сергей Пархоменко рассказал о том, как он использовал слово "пархомбюро" в свою пользу и будет ли он теперь выполнять свою работу с оглядкой на закон о наказании за неуважение к власти.

Полную версию интервью смотрите здесь.

  • 13 марта 2019
Go to next video: ТВ-новости: очередной решающий день для "брексита" и новый приговор Манафорту