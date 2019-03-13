Пархоменко: "Пархомбюро" - прекрасный маркетинговый ход

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Пархоменко о законе о неуважении к власти, Диссернете и санкциях
В интервью Русской службе Би-би-си журналист Сергей Пархоменко рассказал о том, как он использовал слово "пархомбюро" в свою пользу и будет ли он теперь выполнять свою работу с оглядкой на закон о наказании за неуважение к власти.
Полную версию интервью смотрите здесь.
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13 марта 2019
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