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Видео
Басня от Путина и мем от Матвиенко: как и о чем шутят политики?
Владимир Путин на форуме предпринимателей оговорился, рассказывая басню Крылова.
Валентина Матвиенко на заседании научно-экспертного совета попыталась пересказать мем о законах сенатора Андрея Клишаса и запуталась.
Как это было - в видео Русской службы Би-би-си.
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14 марта 2019
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