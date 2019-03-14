Басня от Путина и мем от Матвиенко: как и о чем шутят политики?
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Басня от Путина и мем от Матвиенко: как и о чем шутят политики?

Владимир Путин на форуме предпринимателей оговорился, рассказывая басню Крылова.

Валентина Матвиенко на заседании научно-экспертного совета попыталась пересказать мем о законах сенатора Андрея Клишаса и запуталась.

Как это было - в видео Русской службы Би-би-си.

  • 14 марта 2019
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