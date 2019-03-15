“Страна во тьме. Люди умирают”. Сильный монолог о блэкауте в Венесуэле.
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Блэкаут в Венесуэла: как страна пережила неделю во тьме?

Уже больше недели в Венесуэле блэкаут. Без электричества остались больницы и магазины. Не работает связь и банкоматы, портятся продукты. Журналист Би-би-си Владимир Эрнандес рассказывает как его родственники и другие жители страны выживают в таких условиях.

  • 15 марта 2019
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