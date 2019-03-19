Пигассо: как свинья научилась рисовать, а за ее работы стали давать до $4000.
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Пигассо: как свинья научилась рисовать и сколько стоят ее картины

Свинья из ЮАР покоряет мир живописи. Поросенок по имени Пигассо рисует с детства, сейчас работы свиньи продаются по всему миру - за них выкладывают суммы до 4 тысяч долларов.

Выставки Пигассо прошли в Кейптауне, Париже, Лондоне и Берлине.

Собранные деньги хозяева приюта, где живет свинья, отдают на помощь животным.

  • 19 марта 2019
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