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Пигассо: как свинья научилась рисовать и сколько стоят ее картины
Свинья из ЮАР покоряет мир живописи. Поросенок по имени Пигассо рисует с детства, сейчас работы свиньи продаются по всему миру - за них выкладывают суммы до 4 тысяч долларов.
Выставки Пигассо прошли в Кейптауне, Париже, Лондоне и Берлине.
Собранные деньги хозяева приюта, где живет свинья, отдают на помощь животным.
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19 марта 2019
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