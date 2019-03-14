Программист с ДЦП о стереотипах, нормах и позитивной дискриминации
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Программист с ДЦП: "Не старайтесь быть как все"

"Меня зовут Иван Бакаидов, я совершенно обычный человек".

Иван - двадцатилетний программист из Санкт-Петербурга. В раннем детстве ему поставили диагноз - детский церебральный паралич. Он пишет программы, которые, используя синтезатор речи, помогают общаться тем, кто не может говорить и испытывает сложности с моторикой.

Иван работает экспертом в крупном банке. Он снимает квартиру и живет отдельно от родителей.

"Важно не останавливаться, - считает Иван. - Не старайтесь быть как все, старайтесь быть такими, как вам удобно".

  • 14 марта 2019
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