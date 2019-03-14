"Обыски начались в 7 утра": второе уголовное дело за "нежелательные организации"
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"Обыски начались в 7 утра": второе уголовное дело за "нежелательные организации"

Максим Верников, бывший координатор движения "Открытая Россия" в Екатеринбурге, рассказал, как на него завели уголовное дело.

Это уже второе уголовное дело за участие в "нежелательных организациях" в России.

  • 14 марта 2019
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