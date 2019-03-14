"Самоубийство нации" и "Хотим как в России": что говорят британцы о "брексите"
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"Самоубийство нации" и "Хотим как в России": британцы о "брексите"

Британский парламент - вновь вопреки позиции Терезы Мэй - готовится проголосовать за то, чтобы просить Евросоюз об отсрочке выхода из ЕС. По плану страна должна покинуть Евросоюз 29 марта.

Значит ли это, что "брексит" откладывается? И что об этом думают британцы, протестующие у Вестминстера?

  • 14 марта 2019
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