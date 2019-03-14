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"Самоубийство нации" и "Хотим как в России": британцы о "брексите"
Британский парламент - вновь вопреки позиции Терезы Мэй - готовится проголосовать за то, чтобы просить Евросоюз об отсрочке выхода из ЕС. По плану страна должна покинуть Евросоюз 29 марта.
Значит ли это, что "брексит" откладывается? И что об этом думают британцы, протестующие у Вестминстера?
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14 марта 2019
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