ТВ-новости: первое интервью человека из "списка Мюллера" и откладывается ли "брексит"?
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ТВ-новости: первое интервью человека из "списка Мюллера" и откладывается ли "брексит"?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 14 марта:

  • "Активный патриот". Обвиняемый во вмешательстве в выборы США рассказал в эксклюзивном интервью Би-би-си о "фабрике троллей".
  • Что такое "брексит", это... По нашей просьбе британцы у Вестминстера рассказали нам о том, что думают о расставании Лондона и Брюсселя.
  • Эффект Калви. Наши корреспонденты спросили российских предпринимателей, не страшно ли им вести бизнес после ареста американского инвестора.
  • 14 марта 2019
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