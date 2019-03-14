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ТВ-новости: первое интервью человека из "списка Мюллера" и откладывается ли "брексит"?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 14 марта:
- "Активный патриот". Обвиняемый во вмешательстве в выборы США рассказал в эксклюзивном интервью Би-би-си о "фабрике троллей".
- Что такое "брексит", это... По нашей просьбе британцы у Вестминстера рассказали нам о том, что думают о расставании Лондона и Брюсселя.
- Эффект Калви. Наши корреспонденты спросили российских предпринимателей, не страшно ли им вести бизнес после ареста американского инвестора.
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14 марта 2019
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