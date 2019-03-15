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Нападение на мечети в Новой Зеландии: что говорят очевидцы и жители Крайстчерча
В новозеландском городе Крайстчерч произошло вооруженное нападение на две мечети. По меньше мере 49 человек погибли, еще десятки людей тяжело ранены.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала это беспрецедентным актом насилия в истории страны. По ее словам, среди жертв много мигрантов и, возможно, беженцев.
"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила Джасинда Ардерн.
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15 марта 2019
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