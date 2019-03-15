Стрельба в Новой Зеландии: основные факты и истории очевидцев
Media playback is unsupported on your device
Видео

Нападение на мечети в Новой Зеландии: что говорят очевидцы и жители Крайстчерча

В новозеландском городе Крайстчерч произошло вооруженное нападение на две мечети. По меньше мере 49 человек погибли, еще десятки людей тяжело ранены.

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн назвала это беспрецедентным актом насилия в истории страны. По ее словам, среди жертв много мигрантов и, возможно, беженцев.

"Это один из самых черных дней в истории Новой Зеландии", - заявила Джасинда Ардерн.

  • 15 марта 2019
Go to next video: Стрельба в Страсбурге: преступника ищут сотни человек