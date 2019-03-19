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Как живет героиня мема "Денег нет, но вы держитесь"
Анна Григорьевна Буянова - пенсионерка из Феодосии, которая три года назад задала Дмитрию Медведеву вопрос об индексации пенсий. Именно ей он ответил легендарное: "Денег нет, но вы держитесь".
Русская служба Би-би-си встретилась с Анной Григорьевной, чтобы узнать, как изменилась ее жизнь после вопроса премьеру и в целом после аннексии Крыма Россией.
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19 марта 2019
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