"Сейчас-то у нас начнется настоящая жизнь": истории переезда в Крым и из него
После аннексии Крыма Россией на полуостров стали переезжать люди из самых разных городов, а кто-то наоборот уехал оттуда на Украину.
Русская служба Би-би-си встретилась с четырьмя героями, жизнь которых изменилась из-за аннексии. Алена Бардовская переехала в Севастополь из Башкирии и запустила видеоблог, в котором рассказывает о Крыме.
Анатолию Засобе пришлось оставить в Крыму дом и бизнес и переехать с семьей в Киев, где он организовал фонд помощи переселенцам.
Катя Михайлова, переехавшая из Красноярска, наоборот основала клуб переехавших в Крым, в котором все друг другу помогают.
А Александр Аликин перебрался в Крым, чтобы изменить свою жизнь, но вернулся обратно в Петербург, потому что крымский менталитет не был ему близок.
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23 марта 2019
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