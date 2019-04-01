"Голосовали не по приколу": как прошел первый тур выборов президента Украины
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"Голосовали не по приколу": как прошел первый тур выборов президента Украины

31 марта на Украине прошел первый тур президентских выборов. Среди 39 кандидатов было трое фаворитов: действующий президент Петр Порошенко, Владимир и Юлия Тимошенко.

Шоумен Владимир Зеленский, по данным на утро 1 апреля, набрал около 30% голосов, а за Петра Порошенко поголосовали около 16%. Оба они вышли во второй тур выборов, который пройдет 21 апреля.

  • 1 апреля 2019
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