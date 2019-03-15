ТВ-новости: нападавший в Новой Зеландии играл сербскую песню. Почему?

Программист с ДЦП: "Не старайтесь быть как все"

Иван - двадцатилетний программист из Санкт-Петербурга. В раннем детстве ему поставили диагноз - детский церебральный паралич. Он пишет программы, которые, используя синтезатор речи, помогают общаться тем, кто не может говорить и испытывает сложности с моторикой.