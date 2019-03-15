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ТВ-новости: нападавший в Новой Зеландии играл сербскую песню. Почему?
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 15 марта:
- Кровопролитное нападение в Новой Зеландии - в мечетях убиты 49 человек.
- Пять лет захвата Россией Крыма - наши корреспонденты вспоминают встречи с российскими военными на полуострове.
- Как чувствует себя девушка, пострадавшая от халатности питерских коммунальщиков.
- Десятилетняя британская скейтбордистка может выступить на Олимпиаде в Токио.
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15 марта 2019
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