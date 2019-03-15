ТВ-новости: нападение в Крайстчерче
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ТВ-новости: нападавший в Новой Зеландии играл сербскую песню. Почему?

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 15 марта:

  • Кровопролитное нападение в Новой Зеландии - в мечетях убиты 49 человек.
  • Пять лет захвата Россией Крыма - наши корреспонденты вспоминают встречи с российскими военными на полуострове.
  • Как чувствует себя девушка, пострадавшая от халатности питерских коммунальщиков.
  • Десятилетняя британская скейтбордистка может выступить на Олимпиаде в Токио.
  • 15 марта 2019
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