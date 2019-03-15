Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
Обстрелы Израиля и сектора Газа: с чего и почему началось обострение?
В Тель-Авиве в четверг впервые за 5 лет прозвучали сирены воздушной тревоги из-за ракет, выпущенных со стороны сектора Газа. Никто не пострадал. ХАМАС и запрещенная в России группировка "Исламский джихад" отрицают свою причастность.
Армия Израиля в ответ нанесла удары по ста объектам в секторе Газа.
Через несколько недель в Израиле пройдут парламентские выборы.
-
15 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне