Обстрелы Израиля и сектора Газа: с чего и почему началось обострение?
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Обстрелы Израиля и сектора Газа: с чего и почему началось обострение?

В Тель-Авиве в четверг впервые за 5 лет прозвучали сирены воздушной тревоги из-за ракет, выпущенных со стороны сектора Газа. Никто не пострадал. ХАМАС и запрещенная в России группировка "Исламский джихад" отрицают свою причастность.

Армия Израиля в ответ нанесла удары по ста объектам в секторе Газа.

Через несколько недель в Израиле пройдут парламентские выборы.

  • 15 марта 2019
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