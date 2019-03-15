Пять лет аннексии Крыма: вспоминают корреспонденты Би-би-си
Пять лет назад Крым де-факто стал российским. 16 марта там прошел наспех организованный Россией референдум о статусе полуострова.
Как утверждала Москва, 97% проголосовали за присоединение к России.
Украинские официальные власти и Запад не признают результаты референдума, которому предшествовала российская военная операция, когда военнослужащие без опознавательных знаков - их называли "зелеными человечками" и "вежливыми людьми" - захватили ключевые объекты и блокировали украинские воинские части.
Российские власти сначала отрицали участие российских военных в операции в Крыму. Однако всего спустя месяц после аннексии Владимир Путин во время своего ежегодного общения с россиянами признал, что за операцией стояла Москва.
Во время военного захвата Крыма на полуострове - тогда еще украинском - работали наши корреспонденты Олег Болдырев и Ольга Ившина. Они вспоминают о своей встрече с "вежливыми людьми".
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15 марта 2019