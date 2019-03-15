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После Эфиопии: как "Боинг" переживет удар по репутации
Десятки стран, включая самые богатые и развитые, приостановили полеты Boeing 737 MAX 8.
"Аэрофлот" может отказаться от закупок уже заказанных для "Победы" самолетов Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии, в которой погибли 157 человек.
Как сказал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, если не будет 100-процентной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет.
Специалист в области авиационной индустрии Анастасия Дагаева считает, что Boeing оказался в беспрецедентной ситуации, которая может очень дорого обойтись компании.
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15 марта 2019
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