После Эфиопии: как "Боинг" переживет удар по репутации
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После Эфиопии: как "Боинг" переживет удар по репутации

Десятки стран, включая самые богатые и развитые, приостановили полеты Boeing 737 MAX 8.

"Аэрофлот" может отказаться от закупок уже заказанных для "Победы" самолетов Boeing 737 MAX 8 после авиакатастрофы в Эфиопии, в которой погибли 157 человек.

Как сказал гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев, если не будет 100-процентной гарантии, что эта машина безопасна, никто ее брать не будет.

Специалист в области авиационной индустрии Анастасия Дагаева считает, что Boeing оказался в беспрецедентной ситуации, которая может очень дорого обойтись компании.

  • 15 марта 2019
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