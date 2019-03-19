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Назарбаев: куда уходит бессменный президент Казахстана
Нурсултан Назарбаев - рекордсмен по пребыванию у власти среди лидеров бывших советcких республик.
Он возглавил Казахстан в 1990 году и с тех пор оставался на посту президента.
На последних выборах в 2015 году он получил официальный титул "Лидера нации".
Нурсултану Назарбаеву 78 лет, и теперь он займет пост председателя Совета безопасности, который, по мнению экспертов, потенциально даже выше президентского.
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19 марта 2019
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