Назарбаев: куда уходит бессменный президент Казахстана
Media playback is unsupported on your device
Видео

Назарбаев: куда уходит бессменный президент Казахстана

Нурсултан Назарбаев - рекордсмен по пребыванию у власти среди лидеров бывших советcких республик.

Он возглавил Казахстан в 1990 году и с тех пор оставался на посту президента.

На последних выборах в 2015 году он получил официальный титул "Лидера нации".

Нурсултану Назарбаеву 78 лет, и теперь он займет пост председателя Совета безопасности, который, по мнению экспертов, потенциально даже выше президентского.

  • 19 марта 2019
Go to next video: Как Эрдоган использует теракт в Новой Зеландии