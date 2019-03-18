В Сербии требуют отставки президента и свободных выборов
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В Сербии требуют отставки президента и свободных выборов

В минувшие выходные в Сербии прошли беспрецедентные массовые протесты.

Тысячи людей на улицах Белграда требовали независимости СМИ, свободных выборов и отставки президента Александра Вучича.

Несмотря на то, что акции сербской оппозиции носят в основном мирный характер, в субботу толпа двинулась на штурм государственного телеканала, а в воскресенье заблокировала резиденцию Вучича.

Сам Вучич называет протестующих фашистами, хулиганами и преступниками и не собирается уступать их давлению.

Подробнее об участниках протестов и их требованиях рассказывает корреспондент Сербской службы Би-би-си в Белграде Стефан Веселинович.

  • 18 марта 2019
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