5 лет аннексии Крыма: вроде как Россия, но все равно другое государство
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5 лет аннексии Крыма: что думают жители полуострова

Пять лет назад Крым был присоединен к России после военного вмешательства Кремля и референдума, на котором, как утверждает Москва, большинство крымчан проголосовало за возвращение в состав России.

Однако практически во всем мире этот шаг продолжают считать незаконной аннексией.

А глава МИД Украины Павел Климкин и вовсе полагает, что у российского Крыма нет будущего.

Сами жители полуострова отмечают как положительные сдвиги, так и минусы, которые принесло воссоединение.

  • 18 марта 2019
Go to next video: Как изменился Крым за пять лет под контролем России? Отвечают крымчане