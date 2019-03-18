Media player
Media playback is unsupported on your device
Видео
5 лет аннексии Крыма: что думают жители полуострова
Пять лет назад Крым был присоединен к России после военного вмешательства Кремля и референдума, на котором, как утверждает Москва, большинство крымчан проголосовало за возвращение в состав России.
Однако практически во всем мире этот шаг продолжают считать незаконной аннексией.
А глава МИД Украины Павел Климкин и вовсе полагает, что у российского Крыма нет будущего.
Сами жители полуострова отмечают как положительные сдвиги, так и минусы, которые принесло воссоединение.
-
18 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне