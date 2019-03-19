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Почему Якутск ополчился на мигрантов
В Якутске прошли митинги против мигрантов, на которые приехали и жители других городов региона.
Это была санкционированная акция, на которую людей позвали власти города.
Местные СМИ рассказывают о закрытии фруктовых палаток и нападениях на таксистов-мигрантов.
Поводом для всего этого стало изнасилование жительницы города, в котором подозревают приезжего из Кыргызстана.
О том, как на происходящее реагируют в Кыргызстане, рассказывает журналист из Бишкека Эльдиярм Арыкбаев, который вырос в Якутске.
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19 марта 2019
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