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"Мы сделали это с открытыми глазами": пять лет референдуму в Крыму
16 марта 2014 года прошел референдум о статусе Крыма. Тогда, по подсчетам местного ЦИК, 96,6% проголосовавших высказались за присоединение к России.
Спустя пять лет большинство стран все еще не признают аннексию Крыма. Генассамблея ООН приняла резолюцию о незаконности изменения статуса полуострова.
В отношении России западными странами были введены жесткие санкции.
Русская служба Би-би-си поговорила со свидетелями и участниками событий весны 2014 года о том, как проходил референдум.
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16 марта 2019
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