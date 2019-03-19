Дело главы чеченского "Мемориала" Титиева за две минуты

Как живет героиня мема "Денег нет, но вы держитесь"

Анна Григорьевна Буянова - пенсионерка из Феодосии, которая три года назад задала Дмитрию Медведеву вопрос об индексации пенсий. Именно ей он ответил легендарное: "Денег нет, но вы держитесь".