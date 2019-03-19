Оюба Титиева приговорили к 4 годам колонии
Media playback is unsupported on your device
Видео

Дело главы чеченского "Мемориала" Титиева за две минуты

9 января 2018 года полицейские остановили автомобиль чеченского правозащитника Оюба Титиева. После обыска в его машине нашли пакет "с наркотическим средством канабис-марихуана весом 206 грамм".

По словам адвоката Титиева, после задержания силовики стали угрожать его родственникам. Чеченские власти это опровергают. 17 января неизвестные подожгли офис "Мемориала" в Назрани, а в Махачкале избили главу дагестанского отделения "Мемориала".

Титиев не признает вину и считает свое дело политическим. В своем последнем слове он заявил, что у него "нет иллюзий по поводу приговора".

Еще до приговора Оюб Титиев заявил, что не считает этот суд справедливым и будет добиваться оправдания.

  • 19 марта 2019
Go to next video: "Мемориал" в Чечне: о чем мы узнали благодаря правозащитникам