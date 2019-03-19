Дело главы чеченского "Мемориала" Титиева за две минуты
9 января 2018 года полицейские остановили автомобиль чеченского правозащитника Оюба Титиева. После обыска в его машине нашли пакет "с наркотическим средством канабис-марихуана весом 206 грамм".
По словам адвоката Титиева, после задержания силовики стали угрожать его родственникам. Чеченские власти это опровергают. 17 января неизвестные подожгли офис "Мемориала" в Назрани, а в Махачкале избили главу дагестанского отделения "Мемориала".
Титиев не признает вину и считает свое дело политическим. В своем последнем слове он заявил, что у него "нет иллюзий по поводу приговора".
Еще до приговора Оюб Титиев заявил, что не считает этот суд справедливым и будет добиваться оправдания.
-
19 марта 2019
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
- Поделиться сообщением в Facebook
- Поделиться сообщением в Twitter
- Поделиться сообщением в ВКонтакте
- Поделиться сообщением в Telegram
-
Поделиться
Поделиться сообщением вВнешние ссылки откроются в отдельном окне
-
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
MessengerПоделиться сообщением в Messenger
-
-
ВКонтактеПоделиться сообщением в ВКонтакте
-
LiveJournalПоделиться сообщением в LiveJournal
-
Мой мирПоделиться сообщением в Мой мир
-
ОдноклассникиПоделиться сообщением в Одноклассники
-
-
-
-
TelegramПоделиться сообщением в Telegram
Скопировать ссылкуО том, как поделиться
Внешние ссылки откроются в отдельном окне