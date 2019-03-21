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"Это все страшный сон": жены и дети ИГ о возвращении в Россию
До 4000 российских граждан отправились в Сирию и Ирак, чтобы бороться за “Исламское государство”*.
После смерти многих из этих боевиков их родственники пытаются вернуться домой. Репатриация женщин была приостановлена из-за соображений безопасности. Но десятки детей уже вернулись на родину.
Корреспондент Би-би-си Сара Рейнсфорд отправилась в Дагестан, чтобы встретиться с некоторыми из них.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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21 марта 2019
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