Стрельба в Утрехте: в нападении на трамвай погибли три человека
Media playback is unsupported on your device
Видео

Стрельба в трамвае в Утрехте: погибли три человека

Три человека погибли в результате вооруженного нападения на пассажиров трамвая в голландском городе Утрехт.

Еще как минимум пять человек получили ранения. Местная полиция не исключает версию теракта.

На момент публикации местная полиция еще активно ищет подозреваемого в нападении - 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал случившееся "нападением на нашу цивилизацию, на наше открытое и толерантное общество".

  • 18 марта 2019
Go to next video: Шоу "Пятерка по английскому" №2: Трамп & Путин, Lollipop vs Skibidi, Адель или Кира Найтли