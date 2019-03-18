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Стрельба в трамвае в Утрехте: погибли три человека
Три человека погибли в результате вооруженного нападения на пассажиров трамвая в голландском городе Утрехт.
Еще как минимум пять человек получили ранения. Местная полиция не исключает версию теракта.
На момент публикации местная полиция еще активно ищет подозреваемого в нападении - 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса.
Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте назвал случившееся "нападением на нашу цивилизацию, на наше открытое и толерантное общество".
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18 марта 2019
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