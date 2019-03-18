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ТВ-новости: "Крымнаш". Что думают на полуострове о пяти годах с Россией
С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.
В выпуске за 18 марта:
- Что жители Крыма думают о пяти годах жизни при российской власти.
- Суд над правозащитником. В Чечне выносят приговор главе регионального отделения "Мемориала" Оюбу Титиеву. Корреспондент Би-би-си передает из Шали. Во время эфира телевизионных новостей Би-би-си приговор еще не был вынесен. Позже Титиева приговорили к четырем годам колонии-поселения.
- Стрельба в Утрехте. Узнаем подробности нападения в Нидерландах.
- Президент в осаде. Кто участвует в многотысячных акциях протеста в Сербии, и чего эти люди добиваются.
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18 марта 2019
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