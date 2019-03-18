ТВ-новости: "Крымнаш". Что думают на полуострове о пяти годах с Россией

Жительница Крайстчерча: здесь все живут гармонично и мирно

49 погибших, десятки раненых: таков итог самого кровавого в истории Новой Зеландии нападения на мирных граждан. Между тем, как рассказали Русской службе Би-би-си русскоязычные жители этого второго по величине города Новой Зеландии, здесь до сих пор прекрасно уживались представители всех рас и религий.