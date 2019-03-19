ТВ-новости: Назарбаев объявил об отставке
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ТВ-новости: отставка Назарбаева. Почему сейчас и кто станет президентом

С понедельника по пятницу на телеканале "Дождь" и на bbcrussian.com Русская служба Би-би-си рассказывает о наиболее значимых событиях дня.

В выпуске за 19 марта:

  • Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сложил с себя полномочия. Почему он ушел? Обсудим уже через минуту.
  • Трагедия Крастчерч - жители скорбят, Facebook оправдывается, а президент Турции публично показывает видео теракта
  • Денег нет, но она держится. Мы встретились с Анной Григорьевной Буяновой, которая задала легендарный вопрос Медеведеву.
  • Умер кинорежиссер Марлен Хуциев. Мы покажем интервью, которое режиссер дал ведущему Русской службы Би-би-си Севе Новогородцеву пять лет назад.
  • 19 марта 2019
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