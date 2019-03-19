Как Эрдоган использует теракт в Новой Зеландии
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Как Эрдоган использует теракт в Новой Зеландии

В то время как во всем мире из соцсетей удаляют шокирующее видео, которое в прямом эфире снимал напавший на мечети в городе Крайстчерч, президент Турции Рэджеп Тайип Эрдоган настойчиво демонстрирует эти кадры во время своих выступлений.

О целях президента Турции накануне выборов в стране рассказывает корреспондент Турецкой службы Би-би-си Окю Алтунтас.

  • 19 марта 2019
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