В России открыт сезон смены губернаторов
В России - новая волна смены губернаторов. За два дня в отставку ушли трое - глава Республики Алтай, Калмыкии и Челябинской области.
Один из них, теперь уже бывший глава Республики Алтай Александр Бердников, подчеркнул в "Фейсбуке", что отставка была добровольной
На место некоторых ушедших уже назначены исполняющие обязанности.
Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин. В Челябинской области обязанности губернатора будет исполнять Алексей Текслер. А место главы Калмыкии занял чемпион мира по кикбоксингу и доверенное лицо Путина Бату Хасиков.
Новую череду губернаторских отставок связывают с сентябрьскими выборами глав регионов. О том, какие при этом ставит цели Кремль, размышляет наш политический корреспондент в Москве Петр Козлов.
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20 марта 2019
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