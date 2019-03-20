В России открыт сезон смены губернаторов

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В России - новая волна смены губернаторов. За два дня в отставку ушли трое - глава Республики Алтай, Калмыкии и Челябинской области.

Один из них, теперь уже бывший глава Республики Алтай Александр Бердников, подчеркнул в "Фейсбуке", что отставка была добровольной

На место некоторых ушедших уже назначены исполняющие обязанности.

Врио главы Республики Алтай стал Олег Хорохордин. В Челябинской области обязанности губернатора будет исполнять Алексей Текслер. А место главы Калмыкии занял чемпион мира по кикбоксингу и доверенное лицо Путина Бату Хасиков.

Новую череду губернаторских отставок связывают с сентябрьскими выборами глав регионов. О том, какие при этом ставит цели Кремль, размышляет наш политический корреспондент в Москве Петр Козлов.