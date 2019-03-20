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В чем счастье и как его измерить: от Москвы до Лондона
Международный день счастья был учрежден ООН в 2012 году, чтобы подчеркнуть, что стремление к счастью является неотъемлемым правом каждого человека.
ООН составляет ежегодный список самых счастливых стран мира.
Россия в этом рейтинге упала за два года с 49 на 68 место.
Возглавляют этот список традиционно - несмотря на тяжелые климатические условия - Финляндия, Дания и Норвегия.
Но как измерить счастье и в чем оно? Наши корреспонденты в Белграде, Тбилиси, Киеве, Минске, Лондоне и Москве вышли на улицы и задали людям тот же самый вопрос.
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20 марта 2019
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