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Пожизненный срок - адекватное наказание, считают жертвы Караджича
Суд в Гааге признал Караджича виновным в организации массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году и в гибели более 11 тысяч человек во время осады Сараево.
Жительница Сараево Златка Имамович, пятилетний сын которой погиб во время осады, считает, что пожизненный приговор, который вынесли Караждичу - единственное адекватное наказание.
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20 марта 2019
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