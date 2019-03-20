Пожизненный срок - адекватное наказание, считают жертвы Караджича
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Пожизненный срок - адекватное наказание, считают жертвы Караджича

Суд в Гааге признал Караджича виновным в организации массового убийства мусульман в Сребренице в 1995 году и в гибели более 11 тысяч человек во время осады Сараево.

Жительница Сараево Златка Имамович, пятилетний сын которой погиб во время осады, считает, что пожизненный приговор, который вынесли Караждичу - единственное адекватное наказание.

  • 20 марта 2019
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